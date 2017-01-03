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15:04 (мск), источник: Вести Сочи

Самолеты Boeing 737 будут летать из Сочи в Пермь и Нижний Новгород

В январе этого года авиакомпании «Россия» и «Победа» запустят авиарейсы, которые свяжут Сочи с Нижним Новгородом и Пермью. Выполняться они будут самолетами Boeing 737.

С 4 января авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, пишет РБК. Они будут выполняться по средам и субботам, время в полете составит 2 ч. 30 мин.

С 11 января и до конца марта каждую среду и субботу авиакомпания «Россия» будет выполнять полеты из Перми в Сочи и обратно. Пассажиров на этом маршруте будут тоже возить воздушные суда Boeing 737, пишет «Коммерсант».

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