Самолеты Boeing 737 будут летать из Сочи в Пермь и Нижний Новгород
В январе этого года авиакомпании «Россия» и «Победа» запустят авиарейсы, которые свяжут Сочи с Нижним Новгородом и Пермью. Выполняться они будут самолетами Boeing 737.
В январе этого года авиакомпании «Россия» и «Победа» запустят авиарейсы, которые свяжут Сочи с Нижним Новгородом и Пермью. Выполняться они будут самолетами Boeing 737.
С 4 января авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, пишет РБК. Они будут выполняться по средам и субботам, время в полете составит 2 ч. 30 мин.
С 11 января и до конца марта каждую среду и субботу авиакомпания «Россия» будет выполнять полеты из Перми в Сочи и обратно. Пассажиров на этом маршруте будут тоже возить воздушные суда Boeing 737, пишет «Коммерсант».