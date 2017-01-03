Самолеты Boeing 737 будут летать из Сочи в Пермь и Нижний Новгород

С 4 января авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, пишет РБК. Они будут выполняться по средам и субботам, время в полете составит 2 ч. 30 мин.

С 11 января и до конца марта каждую среду и субботу авиакомпания «Россия» будет выполнять полеты из Перми в Сочи и обратно. Пассажиров на этом маршруте будут тоже возить воздушные суда Boeing 737, пишет «Коммерсант».