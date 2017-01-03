В Украине наладят производство американской винтовки M-16
Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные предприятия
Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные предприятия
Об этом на
«У нас есть пилотный проект производства винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации. И сейчас подписываем все необходимые для этого документы», — сказал он.
В ходе
По словам Пастернака, лицензия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года.
Как отметили представители концерна, на первых этапах производство американских винтовок планируется для внутреннего рынка.
Как сообщал УНИАН, в октябре государственная компания «Укроборонсервис», входящая в состав «Укроборонпрома», и словацкая компания Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве стрелкового оружия в Украине. В частности, стороны договорились о производстве пистолетов K100 и