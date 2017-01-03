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14:47 (мск), источник: УНИАН

В Украине наладят производство американской винтовки M-16

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, совместно с американской компанией Aeroscraft наладит производство в Украине американской винтовки M-16.

Источник: УНИАН

Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора концерна Сергей Коробов.

«У нас есть пилотный проект производства винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации. И сейчас подписываем все необходимые для этого документы», — сказал он.

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В ходе пресс-конференции директор компании Aeroscraft Игорь Пастернак и руководство концерна подписали меморандум, по которому Aeroscraft предоставит «Укроборонпрому» лицензию от американского правительства на производство стрелкового вооружения.

По словам Пастернака, лицензия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года.

Как отметили представители концерна, на первых этапах производство американских винтовок планируется для внутреннего рынка.

Как сообщал УНИАН, в октябре государственная компания «Укроборонсервис», входящая в состав «Укроборонпрома», и словацкая компания Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве стрелкового оружия в Украине. В частности, стороны договорились о производстве пистолетов K100 и пистолетов-пулеметов K105.

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