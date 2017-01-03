В Украине наладят производство американской винтовки M-16

«У нас есть пилотный проект производства винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации. И сейчас подписываем все необходимые для этого документы», — сказал он.

Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора концерна Сергей Коробов.

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В ходе пресс-конференции директор компании Aeroscraft Игорь Пастернак и руководство концерна подписали меморандум, по которому Aeroscraft предоставит «Укроборонпрому» лицензию от американского правительства на производство стрелкового вооружения.

По словам Пастернака, лицензия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года.

Как отметили представители концерна, на первых этапах производство американских винтовок планируется для внутреннего рынка.