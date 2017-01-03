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15:16 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Нацбанк отменил 2% сбор при покупке наличной валюты

2% пенсионный сбор при покупке валюты официально утратил силу с 1 января 2017 года.

Источник: Telegraf.com.ua

Норма и взимании 2%-го пенсионного сбора с операций при покупке наличной валюты утратила силу с 1 января 2017 года, сообщили в Национальном банке Украины.

«Статья про отмену 2% сбора уже вступила в силу, и с 1 января 2017 года он не взимается», — отметили в пресс-службе регулятора.

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Как сообщалось, Верховная Рада отменила указанный сбор принятым 20 декабря законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» (№ 1791-VIII, законопроект в Раде — № 5132), который был опубликован 31 декабря. Сбор с валютных операций впервые в Украине был введен в 1998 году как временная мера: до 2006 года его ставка составляла 1,5%, затем снизилась до 1,3%, в 2007 году — до 1%, в 2008 году — до 0,5%, а в 2009 году — до 0,2%. В январе 2011 года парламент отменил пенсионный сбор с операций с иностранной валютой, но уже в 2014 году вновь вернулся к его взиманию по ставке 0,5%. При этом ставка пенсионного сбора при покупке валюты в наличной и безналичной форме с начала 2015 года была повышена с 0,5% до 2%, но из числа плательщиков этого сбора исключены юридические лица, а объектом сбора определены исключительно наличные операции по покупке валюты.

Инициаторы отмены этого сбора указывали, что теневой валютный рынок в Украине уже превысил 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривну и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране. Это предложение поддерживал Нацбанк и международные финансовые организации. Согласно данным Госказначейства, за 11 месяцев 2016 года поступления от этого сбора составили 326,61 млн грн при плане на год 190,66 млн грн.

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