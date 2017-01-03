В Lux Express назвали неопасными выявленные Ространснадзором недостатки

«Можем заверить, что ни одно из них [нарушений — прим. РБК] не представляло опасности для пассажиров и не влияло на качество оказываемых услуг.

Об этом сообщили РБК в компании «Евролайнс» (представительство Lux Express Group в России), автобусы которой пограничники 2 января не пропустили через границу с Финляндией вместе с туристами. Позднее сообщалось, что причиной недопуска стали выявленные в ходе проверки Госавтодорнадзора нарушения.

Были обнаружены ошибки в заполнении бумаг и отчетности, также, например, у некоторых автобусов были обнаружены трещины в лобовых стеклах, которые, по нашим данным, не влияли на обзор водителя и не представляли опасности для безопасности движения.

Конечно, все недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки и мы активно работаем над этим", — пояснил РБК генеральный директор «Евролайнс» Райт Реммель.

Он подчеркнул, что на устранение нарушений по итогам завершившейся 26 декабря 2016 года было дано три месяца, однако уже 2 января стало известно о приостановке действия удостоверения допуска.

«Приоритетом предприятия сейчас является забота о пассажирах. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы запланированные поездки смогли состоятся, и ищем способы разрешения ситуации и предложения альтернатив нашим пассажирам. Просим прощения за доставленные неудобства и заверяем, что со своей стороны делаем всё возможное для скорейшего разрешения ситуации», — отметил Реммель.