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17:22 (мск), источник: УНИАН

Провайдер «Ланет» с 11 января прекращает трансляцию «Интера»

Провайдер кабельного телевидения и интернета «Ланет» с 11 января прекращает трансляцию телеканалов «Inter Media Group».

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написал директор провайдера «Ланет» Марьян Ивасюк.

По его словам, «Ланет» достигла в переговорах с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие).

«Тем не менее, следуя реформаторскому духу изменений к Закону “О телевидении и радиовещании”, направленных на либерализацию экономических отношений участников рынка кабельного телевидения, мы решили поддержать конкуренцию между медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов», — заявил Ивасюк.

«Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой, не попавшей в число остающихся, стала «Inter Media Group», — написал директор провайдера.

«По просьбе дистрибьютора группы “Inter Media Group”, на время праздников (до 10 января) их телеканалы продолжат ретранслироваться в нашей сети», — подытожил он.

Как известно, в состав «Inter Media Group» входят телеканалы Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Интер +.

Ранее в компании Ланет заявили, что с 1 января отключат каналы крупнейших Медиагруп, если они не изменят условия своих требований о введении для провайдеров абонплаты за трансляцию каналов.

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