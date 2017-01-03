Стала известна реальная средневзвешенная стоимость единицы электроэнергии для населения в Волгоградской области.

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области сообщает величину средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощности) на 2017 год.

Как сообщают в ведомстве ВДТВ, величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Волгоградской области на 1 полугодие 2017 года составляет 1173,82 руб. за МВт/ч. (без НДС). На второе полугодие — 1184,25 руб. за МВт/ч. (без НДС).