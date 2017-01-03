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17:47 (мск), источник: "Российская газета"

Из Ростова-на-Дону в Новороссийск отправилась первая «Ласточка»

С сегодняшнего дня между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начала курсировать скоростная «Ласточка».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-центре Северо-Кавказской железной дороги, из донской столицы поезд отправляется рано утром в 07:02, из Новороссийска — в 15:45. Время в пути — около шести часов.

Новый маршрут создан на основе уже существующего на направлении Ростов-на-Дону — Краснодар. Одной из двух пар «Ласточек», курсирующих между столицами соседних регионов, просто продлили маршрут до Новороссийска. При этом от Краснодара до Новороссийска и в обратном направлении составу ввели остановки на станциях Ильская, Крымская и Тоннельная.

Планируется, что в таком режиме «Ласточка» будет ходить до конца апреля.

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