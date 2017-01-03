Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
18:38 (мск), источник: Publika.md

В Бюро регистрации транспорта образовалась большая очередь

Владельцы автомобилей с иностранными номерами решили воспользоваться льготами на регистрацию машин. Минувшей ночью в Бюро регистрации транспорта образовалась очередь. Однако не у всех автовладельцев были в порядке документы.

Источник: Publika.md

Для того, чтобы зарегистрировать авто в Молдове, его нужно снять с учёта в той стране, где оно было куплено. Водители также должны представить техпаспорт, документы на машину и чек об уплате виньетки.

По словам автовладельцев, они решили воспользоваться предоставленными льготами на регистрацию машин.

«Сейчас действуют льготы и это нам выгодно. Учитывая нашу финансовую ситуацию, не все могут позволить растаможить автомобиль».

«Узнали, во сколько это обойдется и решим, что делать. Льготы в 70% очень выгодные».

«Пытаемся зарегистрировать, посмотрим, как получится. Решили сейчас, так как узнали о льготах в 70%».

«Условия довольно приемлемые. Оценил рыночную стоимость машины и решил, что стоит растаможить и зарегистрировать».

После растаможки водители могут получить номерные знаки.

«Водители могут обратиться в Бюро регистрации и подать соответствующую заявку. Регистрация проводится в тот же день. Номерные знаки стоят 480 леев, справка о регистрации — 320 леев и 50 леев — справка о временной регистрации», — сказал глава Управления регистрации авто Сергей Цуркану.

Зарегистрировать автомобиль, воспользовавшись льготами в 70%, можно до первого апреля. Водители, которые растаможили своё авто, платят полную стоимость.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил торгпредом США человека из команды Рейгана
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь