В Бюро регистрации транспорта образовалась большая очередь

Для того, чтобы зарегистрировать авто в Молдове, его нужно снять с учёта в той стране, где оно было куплено. Водители также должны представить техпаспорт, документы на машину и чек об уплате виньетки.

По словам автовладельцев, они решили воспользоваться предоставленными льготами на регистрацию машин.

«Сейчас действуют льготы и это нам выгодно. Учитывая нашу финансовую ситуацию, не все могут позволить растаможить автомобиль».

«Узнали, во сколько это обойдется и решим, что делать. Льготы в 70% очень выгодные».

«Пытаемся зарегистрировать, посмотрим, как получится. Решили сейчас, так как узнали о льготах в 70%».

«Условия довольно приемлемые. Оценил рыночную стоимость машины и решил, что стоит растаможить и зарегистрировать».

После растаможки водители могут получить номерные знаки.

«Водители могут обратиться в Бюро регистрации и подать соответствующую заявку. Регистрация проводится в тот же день. Номерные знаки стоят 480 леев, справка о регистрации — 320 леев и 50 леев — справка о временной регистрации», — сказал глава Управления регистрации авто Сергей Цуркану.

Зарегистрировать автомобиль, воспользовавшись льготами в 70%, можно до первого апреля. Водители, которые растаможили своё авто, платят полную стоимость.