Владельцы сгоревших контейнеров на рынке в Актау требуют компенсации
По словам погорельцев, в результате пожара на рынке «Масат» они остались без средств к существованию.
По словам погорельцев, в результате пожара на рынке «Масат» они остались без средств к существованию.
Владельцы сгоревших торговых павильонов рынка «Масат» в Актау обратились за помощью к адвокату. Предприниматели намерены взыскать с руководства рынка компенсацию за причинённый ущерб, сообщает Lada.
Юрист посоветовал погорельцам решать вопрос о взыскании материального вреда в рамках закона.
«Рынок застрахован, а товар наш — нет. Нам никто не сообщал, что нужно застраховаться. Мы регулярно платим за охрану рынка. Всего сгорели 18 контейнеров и 184 торговых павильона, в которых находилось большое количество новогодних товаров. Мы остались без копейки. Но дороги перекрывать не будем, устраивать митинги тоже», — сообщила корреспонденту портала бизнесвумен Журсим Жусупова.
В ДЧС Мангистауской области прокомментировали жалобы предпринимателей на то, что пожарные приехали без воды, передаёт Tumba.kz.
По информации
«Из-за неисправности пожарного гидранта на объекте не удалось одновременно обеспечить бесперебойную подачу воды, и пожарные автоцистерны поочередно были направлены на заправку водой к ближайшим водоисточникам, после чего была произведена разведка расположенных вблизи пожарных гидрантов», — отметили в
Предприниматели считают, что если бы пожар вовремя потушили, то не было бы такого большого ущерба. Пожар на рынке «Масат» в Актау произошёл 1 января в 18:32. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.