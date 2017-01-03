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19:17 (мск), источник: Informburo.kz

Владельцы сгоревших контейнеров на рынке в Актау требуют компенсации

По словам погорельцев, в результате пожара на рынке «Масат» они остались без средств к существованию.

Владельцы сгоревших торговых павильонов рынка «Масат» в Актау обратились за помощью к адвокату. Предприниматели намерены взыскать с руководства рынка компенсацию за причинённый ущерб, сообщает Lada.

Юрист посоветовал погорельцам решать вопрос о взыскании материального вреда в рамках закона.

«Рынок застрахован, а товар наш — нет. Нам никто не сообщал, что нужно застраховаться. Мы регулярно платим за охрану рынка. Всего сгорели 18 контейнеров и 184 торговых павильона, в которых находилось большое количество новогодних товаров. Мы остались без копейки. Но дороги перекрывать не будем, устраивать митинги тоже», — сообщила корреспонденту портала бизнесвумен Журсим Жусупова.

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали жалобы предпринимателей на то, что пожарные приехали без воды, передаёт Tumba.kz.

По информации пресс-службы ведомства, первые пожарные расчёты прибыли к месту происшествия через три минуты с автоцистернами общей вместимостью 23,7 тонн. Пока огонь тушили, спасатели отправили одну автоцистерну к пожарному гидранту, расположенному на самом рынке. Но он оказался в нерабочем состоянии.

«Из-за неисправности пожарного гидранта на объекте не удалось одновременно обеспечить бесперебойную подачу воды, и пожарные автоцистерны поочередно были направлены на заправку водой к ближайшим водоисточникам, после чего была произведена разведка расположенных вблизи пожарных гидрантов», — отметили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Предприниматели считают, что если бы пожар вовремя потушили, то не было бы такого большого ущерба. Пожар на рынке «Масат» в Актау произошёл 1 января в 18:32. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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