Альтернативную автодорогу в Сочи оценили примерно в 55 млрд рублей

«Ориентировочная стоимость проекта в текущих ценах — почти 55 млрд рублей. Если такая дорога появится, автомобилисты смогут добираться до побережья на два-три часа быстрее», — отметил он.

Стоимость строительства автодорожного тоннеля в районе Шаумянского перевала (на другой возможной альтернативной трассе Майкоп — Туапсе) оценена в 4,5 млрд рублей. Кондратьев рассказал, что в 2000 году там начались строительные работы, но проект был реализован только на 10%. С 2007 года из-за отсутствия финансирования строительство заморозили.

«Сегодня у нас есть шанс воспользоваться тем, что было сделано почти 10 лет назад. Современные обследования объекта подтверждают его сохранность для возобновления строительных работ. Пока что стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Если не заниматься этим сейчас, сумма может значительно увеличиться, потому что придется уже не только документы приводить в соответствие, но и заново проводить все строительные работы», — цитирует его РБК.