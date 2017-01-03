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19:11 (мск), источник: Вести Сочи

Альтернативную автодорогу в Сочи оценили примерно в 55 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об ориентировочной стоимости строительства автодороги Черниговское — Дагомыс, которую рассматривают в качестве альтернативы для федеральной трассы М-4 «Дон».

«Ориентировочная стоимость проекта в текущих ценах — почти 55 млрд рублей. Если такая дорога появится, автомобилисты смогут добираться до побережья на два-три часа быстрее», — отметил он.

Стоимость строительства автодорожного тоннеля в районе Шаумянского перевала (на другой возможной альтернативной трассе Майкоп — Туапсе) оценена в 4,5 млрд рублей. Кондратьев рассказал, что в 2000 году там начались строительные работы, но проект был реализован только на 10%. С 2007 года из-за отсутствия финансирования строительство заморозили.

«Сегодня у нас есть шанс воспользоваться тем, что было сделано почти 10 лет назад. Современные обследования объекта подтверждают его сохранность для возобновления строительных работ. Пока что стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Если не заниматься этим сейчас, сумма может значительно увеличиться, потому что придется уже не только документы приводить в соответствие, но и заново проводить все строительные работы», — цитирует его РБК.

Напомним, платная трасса-дублер от села Черниговского до поселка Дагомыс общей протяженностью более 115 км пройдет в обход Кавказского природного биосферного заповедника. Для создания альтернативного маршрута в Сочи потребуется строить мосты, эстакады и тоннели.

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