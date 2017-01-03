Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Как отмечали Новый год в СССР
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«Мин нет»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
19:51 (мск), источник: Интерфакс

Ford отказался от планов по строительству завода в Мексике

Москва. 3 января. INTERFAX.RU — Ford Motor Co. отказалась от планов по строительству еще одного завода в Мексике, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Источник: AP 2016

Взамен Ford инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителя General Motors. «General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике седаны Chevy Cruze, — написал он в твиттере. — Производите в США или платите большие налоги на границе!».

Ford рассчитывал построить новый завод в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси и расширить производственные мощности на заводе около Мехико-Сити. В 2018 году компания рассчитывала увеличить число автомобилей, выпускаемых в Мексике, на 500 тыс. с 433 тыс. в 2015 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил дату первой пресс-конференции
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Власти Литвы подтвердили размещение военного спецназа США
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь