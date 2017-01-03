Ford отказался от планов по строительству завода в Мексике

Взамен Ford инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителя General Motors. «General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике седаны Chevy Cruze, — написал он в твиттере. — Производите в США или платите большие налоги на границе!».