Ford отказался от планов по строительству завода в Мексике
Москва. 3 января. INTERFAX.RU — Ford Motor Co. отказалась от планов по строительству еще одного завода в Мексике, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд, говорится в
Москва. 3 января. INTERFAX.RU — Ford Motor Co. отказалась от планов по строительству еще одного завода в Мексике, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд, говорится в
Взамен Ford инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта
Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителя General Motors. «General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике седаны Chevy Cruze, — написал он в твиттере. — Производите в США или платите большие налоги на границе!».
Ford рассчитывал построить новый завод в мексиканском городе