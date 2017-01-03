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19:57 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«ПриватБанк» докапитализирован на 44 млрд гривен

Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 44 миллиарда гривен. Об этом пишет FinClub, передает «Экономическая правда».

Источник: Telegraf.com.ua

Согласно данным НБУ, 28 декабря 2016 года объем облигаций внутреннего госзайма в обращении вырос на 43,926 млрд гривен. В тот же день НБУ выкупил у ПриватБанка ОВГЗ на 25,8 млрд гривен, о чем сообщил на следующий день. Действительно, на утро 29 декабря портфель ОВГЗ у НБУ вырос на 25,8 млрд гривен — до 381,945 млрд гривен. Портфель ОВГЗ у банков тогда же вырос на 18 млрд гривен — до 190,35 млрд гривен.

27 декабря Минфин проводил аукцион по продаже ОВГЗ, но его результат был нулевым, поэтому эти 18 млрд гривен это остаток от допэмиссии Приватбанка после продажи ее части, 25,8 млрд гривен, Нацбанку.

Решение о регистрации выпуска и проспекта эмиссии Приватбанка НКЦБФР приняла еще 28 декабря 2016 года. По состоянию на 3 января 2017 года эта допэмиссия еще не закрыта: в реестре Минюста указан прежний размер уставного фонда — 50,7 млрд грн, который был выкуплен Минфином у ФГВФЛ за 1 гривню.

«Деньги, которые ПриватБанк получил от продажи ОВГЗ Нацбанку, были в основном направлены на погашение задолженности банка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования», — сообщали в НБУ.

то подтверждается статистикой остатков по монетарным операциям НБУ. К моменту ввода в Приватбанк 19 декабря временной администрации это учреждение было должно НБУ 19,2 млрд гривен по стабкредитам. 20 декабря неплатежеспособное учреждение получило бланковый кредит на 15 млрд гривен на срок до 30 декабря, а 22 декабря — еще 10 млрд гривен.

По данным НБУ, 19 декабря задолженность всех банков перед ним выросла на 14,8 млрд гривен — до 83,34 млрд гривен, а 22 декабря — на 9,99 млрд гривен, до 93,33 млрд гривен. Но уже 29 декабря задолженность банков сократилась на 25 млрд гривен, до 68,3 млрд гривен, то есть до уровня до национализации Приватбанка.

Таким образом вырученные Приватбанком деньги от продажи ОВГЗ пошли на погашение двух коротких беззалоговых кредитов НБУ. Тогда как старая обеспеченная задолженность Приватбанка по стабкредитам, вероятно, осталась почти прежней, ведь с 28 декабря задолженность платежеспособных банков (хотя временная администрация вышла из Приватбанка еще 22 декабря) перед НБУ выросла на 19,2 млрд гривен, вернувшись к отметке до национализации Приватбанка — 22,9 млрд гривен.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

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