Glencore и катарский фонд закрыли сделку по покупке акций «Роснефти»
Швейцарский нефтетрейдер Glencore совместно с суверенным катарским фондом Qatar Investment Autority завершили сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти», передает РИА «Новости».
Швейцарский нефтетрейдер Glencore совместно с суверенным катарским фондом Qatar Investment Autority завершили сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти», передает РИА «Новости».
«Компания объявляет, что окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки, описанной в релизе от 10 декабря 2016 года, достигнуто», — говорится в официальном сообщении.
В результате сделки консорциум приобрел пакет акций компании за 692 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от сделок по «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил 1,1 трлн рублей.