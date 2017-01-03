Glencore и катарский фонд закрыли сделку по покупке акций «Роснефти»

«Компания объявляет, что окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки, описанной в релизе от 10 декабря 2016 года, достигнуто», — говорится в официальном сообщении.

В результате сделки консорциум приобрел пакет акций компании за 692 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от сделок по «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил 1,1 трлн рублей.