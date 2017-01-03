На Новый год крымчане ели турецкие мандарины

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля государственными инспекторами отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе Российской Федерации Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь при ввозе проконтролировано 3 тысячи 487 тонн, 372 тысячи 510 штук и 28 кубических метров импортной подкарантинной продукции, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отчасти этим объясняется относительно невысокая цена на цитрусовые этой зимой. Также незначительное количество фруктов поступило на полуостров из Украины, Австрии, Италии и Сербии.

Кроме того, сообщается, что в декабре 2016-го на границе с Украиной крымские пограничники вернули на территорию сопредельного государства 1,2 тонн фруктов, которые пытались перевезти граждане в ручной клади.

Сотрудники Россельхознадзора проверили на качество 33 173 тонны крымской продукции, которая предназначалась на экспорт. Более всего было продано за рубеж пшеницы (14 438 тонн), ячменя (10 988 тонн), сорго (410 тонн), подсолнечника (5 249 тонн). В ходе контроля было выявлено 12 случаев и 2 вида карантинных объектов (горчак ползучий и амброзия полыннолистная) при экспорте зерновых и масличных культур.