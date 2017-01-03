Пенсионеры Крыма и Севастополя в январе получат по 5 тысяч рублей

Об этом проинформировали в Крымском отделении Пенсионного Фонда России.

Так, денежные средства будут предоставлены 570 000 пенсионерам из Крыма и 110 000 из Севастополя. Компенсация связана с низким уровнем индексациии размеров пенсий, составившим 4%. Уточняется, что для получения компенсации не требуется собирать новые документы либо писать заявление. По словам представителей Пенсионного Фонда, дополнительная выплата будет предоставлена всем гражданам, состоящим на учете в ПФР.

Также отметим, что до 8 января включительно у отделений Пенсионного Фонда в Крыму — выходные дни. Рабочая неделя начнется с 9 января.

В ПФР также подчеркивают: никаких задержек по единовременной выплате в январе не предвидится. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались — с 13 по 28 января 2017 года — без задержек.