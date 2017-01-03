Транспортный налог: кто сэкономит в 2017

Так, налогом будут обложены легковые автомобили не старше пяти лет включительно (то есть 2012 г. в.). В новом году меняется расчетная среднерыночная стоимость легковых авто для налогообложения — она снижена в два раза. Если в 2016 году это было 750 минимальных зарплат (МЗП), то в 2017 году — 375 «минималок», пишут «Деньги.ua».

Так как на 1 января 2016 года (по закону, берется именно эта дата) МЗП составляла 1378 гривен, налог платили те владельцы транспорта, у кого машина стоила 1 033 500 грн (при заложенном в бюджет курсе 24,1 грн/доллар — $42 883). С 1 января 2017 года «минималка» вырастает до 3200 гривен, соответственно, налог будет взиматься с автомобилей, которые стоят 1, 2 млн грн и больше (заложен курс 27,1 грн/доллар — $44 280).

Таким образом, повышена стоимость машин, за которые придется платить налог. Его размер на 2017 год определит Министерство экономического развития и торговли, исходя из марки, модели, года выпуска, объема двигателя, типа топлива.

Как ранее стало известно, украинцы через суды законно уклоняются от уплаты транспортного налога.