Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Как отмечали Новый год в СССР
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
21:40 (мск), источник: Ictv.ua

Транспортный налог: кто сэкономит в 2017

В 2017 году некоторым украинским автомобилистам удастся сэкономить на транспортном налоге, который в прошлом году составлял 25 000 гривен.

Источник: AP 2016

Так, налогом будут обложены легковые автомобили не старше пяти лет включительно (то есть 2012 г. в.). В новом году меняется расчетная среднерыночная стоимость легковых авто для налогообложения — она снижена в два раза. Если в 2016 году это было 750 минимальных зарплат (МЗП), то в 2017 году — 375 «минималок», пишут «Деньги.ua».

Так как на 1 января 2016 года (по закону, берется именно эта дата) МЗП составляла 1378 гривен, налог платили те владельцы транспорта, у кого машина стоила 1 033 500 грн (при заложенном в бюджет курсе 24,1 грн/доллар — $42 883). С 1 января 2017 года «минималка» вырастает до 3200 гривен, соответственно, налог будет взиматься с автомобилей, которые стоят 1, 2 млн грн и больше (заложен курс 27,1 грн/доллар — $44 280).

Таким образом, повышена стоимость машин, за которые придется платить налог. Его размер на 2017 год определит Министерство экономического развития и торговли, исходя из марки, модели, года выпуска, объема двигателя, типа топлива.

Как ранее стало известно, украинцы через суды законно уклоняются от уплаты транспортного налога.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Транспортный налог: кто сэкономит в 2017
Трамп посчитал ненужным освобождать заключенных Гуантанамо
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил дату первой пресс-конференции
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Власти Литвы подтвердили размещение военного спецназа США
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь