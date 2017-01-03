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21:35 (мск), источник: Капитал

Украина установила рекорд по экспорту зерновых

В 2015/2016 МГ Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Источник: Капитал

Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем за предыдущий сезон.

«Прошедший год во многом поднял нам планку. Так, например мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное ― нам есть куда расти», ― отметил Министр агрополитики Тарас Кутовой.

Кроме того, прогнозируется, что в 2016/2017 МГ экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.

В целом, по данным Госстатистики, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму 10,4 млрд долл., что составило 40,2% от всего экспорта государства.

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