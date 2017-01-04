Поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году сократились на 20,3 процента

Сырье поставляется только в Беларусь, говорится в оперативном отчете ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

При этом экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 235,813 млн тонн), что на 7,0% выше аналогичного показателя за 2015 года. Из них по системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за год было экспортировано 221,148 млн тонн нефтяного сырья (из них 201,214 млн тонн — российские ресурсы), минуя «Транснефть» — 34,599 млн тонн.

Нефтяная компания «Роснефть» в 2016 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 101,008 млн тонн, а вошедшая в ее состав «Башнефть» — 5,978 млн. тонн.

Экспорт «Лукойла» в дальнее зарубежье составил за год 21,886 млн тонн, «Сургутнефтегаз» экспортировал 32,187 млн тонн, «Газпром нефть» — 8,440 млн тонн, «Татнефть» — 11,981 млн тонн, другие предприятия через систему «Транснефти» — 15,385 млн тонн нефти, операторы соглашения о разделе продукции — 874,5 тыс. тонн.

Транзит Казахстана в прошлом году составил 16,633 млн тонн, Азербайджана — 1,218 млн тонн, Туркменистана — 466,7 тыс. тонн, Беларуси — 1,617 млн тонн.