Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео
Как отмечали Новый год на Руси
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
07:02 (мск), источник: Ежедневник.by

Поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году сократились на 20,3 процента

Российские нефтяные компании за 2016 год сократили экспорт нефти в страны ближнего зарубежья на 20,3% относительно соответствующего периода 2015 года — до 18,148 млн тонн.

Источник: Ежедневник.by

Сырье поставляется только в Беларусь, говорится в оперативном отчете ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

При этом экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 235,813 млн тонн), что на 7,0% выше аналогичного показателя за 2015 года. Из них по системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за год было экспортировано 221,148 млн тонн нефтяного сырья (из них 201,214 млн тонн — российские ресурсы), минуя «Транснефть» — 34,599 млн тонн.

Нефтяная компания «Роснефть» в 2016 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 101,008 млн тонн, а вошедшая в ее состав «Башнефть» — 5,978 млн. тонн.

Экспорт «Лукойла» в дальнее зарубежье составил за год 21,886 млн тонн, «Сургутнефтегаз» экспортировал 32,187 млн тонн, «Газпром нефть» — 8,440 млн тонн, «Татнефть» — 11,981 млн тонн, другие предприятия через систему «Транснефти» — 15,385 млн тонн нефти, операторы соглашения о разделе продукции — 874,5 тыс. тонн.

Транзит Казахстана в прошлом году составил 16,633 млн тонн, Азербайджана — 1,218 млн тонн, Туркменистана — 466,7 тыс. тонн, Беларуси — 1,617 млн тонн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Машиностроение и металлургия: «орловский период» БМЗ и интерес зятя Кучмы
В Белом доме разъяснили, почему не ввели санкции против Путина
Трамп выступил против освобождения заключённых из Гуантанамо
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь