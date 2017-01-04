Доллар начал год с резкого взлета на фоне падающей нефти

Значение рассчитываемого агентством Bloomberg индекса U.S. Dollar Index, отслеживающего изменение курса доллара США к основным мировым валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, швейцарский франк, шведская крона), вырос до максимума с 2002 года, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В ходе утренних торгов на московской бирже курс доллара к рублю резко опустился, снизившись на минимуме до 60,355 руб.

Так рынок реагирует на сокращение добычи ведущими производителями, как входящими, так и не входящими в ОПЕК. С началом января они начали выполнять то, о чем договорились в прошлом 2016 году.

Утром 3 января нефть эталонной марки Brent торговалась по максимальной с начала июля 2015 года цене в $58,18 за баррель, а к вечеру упала до $55,69 за баррель, передает Gordon.

С конца ноября 2016 года нефть дорожала, после того как организация стран — экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей — до 32,5 млн в день.

Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.

Аналитики прогнозируют, что решение сократить нефтедобычу увеличит стоимость нефти. По их предположениям, в первой половине 2017 года цена на нефть вырастет на $7−10.