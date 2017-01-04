Первый урожай трепанга, устриц и гребешка соберут в Хабаровском крае

Предприятия Хабаровского края продолжают развивать производство морских деликатесов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Так, в 2015 году компания «Акватика» начала выращивать морские деликатесы в бухте Бяуде в Советско-Гаванском муниципальном районе. Тогда предприятие высадило более двух млн штук трепанга, гребешка и устриц. Первый урожай с плантации будет собран в этом году.

Кроме того, в 2016 году рыбоводные заводы выпустили в реки 62,7 млн штук лососевых видов рыб. В этой отрасли в крае работает семь предприятий. Из них три — государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

В рамках пастбищной аквакультуры, которой занимается ООО «Комета», в прошлом году было произведено 180 тонн горбуши. С 2018 года к этому направлению планируют присоединиться также рыболовецкий колхоз имени Ленина, Рыболовецкая компания имени Вострецова и рыболовецкая артель имени 50-летия Октября.

В регионе набирает обороты и искусственное разведение осетровых видов рыб. В прошлом году Анюйский рыбоводный завод превысил план сразу на 35,5%, выпустив в Амур 0,67 млн штук молоди осетров.