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07:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Балтасинском районе РТ построят птицеводческую ферму

Глава КФХ села Карелино заготовил для строительства необходимые материалы.

Источник: Reuters

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В крестьянско-фермерском хозяйстве села Карелино Балтасинского района РТ весной начнется строительство птицеводческой фермы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Все необходимые материалы приобрели, осталось дождаться весны», — рассказал глава КФХ Вазих Гарифуллин.

В хозяйстве разводят гусей и уток, которые реализуются населению и хозяйствам Татарстана. «Есть свои постоянные клиенты, затруднений со сбытом нет», — отметил Гарифуллин.

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