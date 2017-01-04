В Балтасинском районе РТ построят птицеводческую ферму
Глава КФХ села Карелино заготовил для строительства необходимые материалы.
Глава КФХ села Карелино заготовил для строительства необходимые материалы.
(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В
«Все необходимые материалы приобрели, осталось дождаться весны», — рассказал глава КФХ Вазих Гарифуллин.
В хозяйстве разводят гусей и уток, которые реализуются населению и хозяйствам Татарстана. «Есть свои постоянные клиенты, затруднений со сбытом нет», — отметил Гарифуллин.