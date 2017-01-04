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07:26 (мск), источник: Newtimes.kz

В аэропорту Алматы задержаны несколько рейсов

В Международном аэропорту Алматы задержаны пять рейсов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальную страницу компании в сети Facebook.

Источник: Newtimes.kz

По состоянию на 4 января 08:00 ч. задержаны следующие рейсы:

1. KC863 Алматы-Актобе Позднее прибытие самолета авиакомпании Эйр Астана.

2. SU1941 Алматы-Москва Позднее прибытие самолета авиакомпании Аэрофлот.

3. KC631 Алматы-Астана-Бангкок Позднее прибытие самолета авиакомпании Эйр Астана.

4. DV706 Алматы-Шымкент Позднее прибытие самолета авиакомпании SCAT.

5. OZ578 Алматы-Сеул Позднее прибытие самолета авиакомпании Азиана эйрлайнз.

«В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 375 метров, горизонтальная — 50 метров. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — говорится в сообщении.

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