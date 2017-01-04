В аэропорту Алматы задержаны несколько рейсов
В Международном аэропорту Алматы задержаны пять рейсов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальную страницу компании в сети Facebook.
В Международном аэропорту Алматы задержаны пять рейсов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальную страницу компании в сети Facebook.
По состоянию на 4 января 08:00 ч. задержаны следующие рейсы:
1. KC863
2. SU1941
3. KC631
4. DV706
5. OZ578
«В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 375 метров, горизонтальная — 50 метров. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — говорится в сообщении.