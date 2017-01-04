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07:37 (мск), источник: Kazinform

Насколько вырастет цена авто после установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Установка систем спутникового мониторинга на новую автомобильную технику значительного влияния на стоимость не окажет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Источник: Kazinform

«Техрегламент ТС 018/2011, вступивший в силу в январе 2015 года, требует в обязательном порядке установку систему спутниковой навигации с 2017 года для всех транспортных средств без исключения. Установкой систем спутникового мониторинга на новую автомобильную технику будут заниматься сами производители, в том числе и в Казахстане. Значительного влияния на стоимость авто не предвидится — удорожание составит порядка 100 тысяч тенге», — рассказали в пресс-службе.

Между тем, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев по данному поводу отметил, что единая система быстрого реагирования однозначно нужна, поскольку нет ничего ценнее человеческих жизней.

«В такие моменты, когда каждая минута на счету, не думаю, что кого-то будет волновать стоимость установки. Зато со временем в лучшую сторону изменится статистика по ДТП. В сохранении жизни водителей на дорогах заинтересованы все», — сообщил он.

Ассоциация казахстанского автобизнеса — некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК. АКАБ ведет активную работу с государственными органами и национальной палатой предпринимателей, представляя десятки компаний, работающих в автобизнесе. Среди ее членов такие компании, как Astana Motors, Allur Group, СемАЗ, КАМАЗ-Инжиниринг и многие другие.

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