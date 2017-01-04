Насколько вырастет цена авто после установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Техрегламент ТС 018/2011, вступивший в силу в январе 2015 года, требует в обязательном порядке установку систему спутниковой навигации с 2017 года для всех транспортных средств без исключения. Установкой систем спутникового мониторинга на новую автомобильную технику будут заниматься сами производители, в том числе и в Казахстане. Значительного влияния на стоимость авто не предвидится — удорожание составит порядка 100 тысяч тенге», — рассказали в пресс-службе.

Между тем, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев по данному поводу отметил, что единая система быстрого реагирования однозначно нужна, поскольку нет ничего ценнее человеческих жизней.

«В такие моменты, когда каждая минута на счету, не думаю, что кого-то будет волновать стоимость установки. Зато со временем в лучшую сторону изменится статистика по ДТП. В сохранении жизни водителей на дорогах заинтересованы все», — сообщил он.