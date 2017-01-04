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09:28 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько граждан Молдовы попали под налог на «роскошь»

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Налог на «роскошь», который вступил в силу в Молдове с 1 июля 2016 года, оплатили около двух тысяч граждан республики. Таким образом, в государственный бюджет страны за счет поимущественного налога поступило примерно 35 миллионов леев из запланированных 50 миллионов.

Источник: Sputnik.md

По закону физические лица, которые владеют недвижимостью, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его доли, площадью более чем в 120 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 1,5 миллиона леев, обязаны ежегодно уплачивать 0,8 процента от кадастровой стоимости жилья. Срок уплаты — до 25 декабря включительно.

Согласно данным Государственной налоговой службы Молдовы, наиболее дисциплинированными показали себя 1797 граждан, которые рассчитались до 26 декабря, еще 141 человек уплатили налог в последующие два дня. При этом внести сбор должны были около трех тысяч граждан. Большинство владельцев жилья, подпадающего под налог на «роскошь», проживает Кишиневе (2638), Бельцах (37) и Яловенах (23).

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