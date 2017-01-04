Сколько граждан Молдовы попали под налог на «роскошь»

По закону физические лица, которые владеют недвижимостью, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его доли, площадью более чем в 120 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 1,5 миллиона леев, обязаны ежегодно уплачивать 0,8 процента от кадастровой стоимости жилья. Срок уплаты — до 25 декабря включительно.

Согласно данным Государственной налоговой службы Молдовы, наиболее дисциплинированными показали себя 1797 граждан, которые рассчитались до 26 декабря, еще 141 человек уплатили налог в последующие два дня. При этом внести сбор должны были около трех тысяч граждан. Большинство владельцев жилья, подпадающего под налог на «роскошь», проживает Кишиневе (2638), Бельцах (37) и Яловенах (23).