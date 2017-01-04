Самолеты из Ижевска в Краснодар будут летать круглый год

В наступившем году добраться из Перми в Сочи будет легче. Уже с 11 января перелеты между двумя городами начнет осуществлять авиакомпания «Россия». Возить пассажиров на этом маршруте будут воздушные суда Boeing 737.

Улететь в Олимпийскую столицы пермяки смогут каждую субботу и среду. Сезонный авиарейс будет действовать до конца марта. В прошлом году сезонные зимние перелеты из Перми в Сочи на небольших региональных самолетах Embraer ERJ-145 выполнял перевозчик «Комиавиатранс», сообщает пермский новостной портал 59i.ru.

А уже с сегодняшнего дня, 4 января, авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи. Они будут выполняться также по средам и субботам, время в полете составит 2,5 часа.

С 2017 года круглогодичными станут рейсы между Ижевском и Краснодаром. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Ижавиа». Первый такой рейс из столицы Удмуртии в столицу Кубани состоится 7 января. В зимнее время рейсы будут выполняться дважды в месяц. Вылет из Ижевска намечен на 16:20 по местному времени, прилет в Краснодар — в 18:00 (также по местному времени).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь открыла крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот». Первый рейс самолет Sukhoi Superjet 100 выполнил утром 2 января.

Добавим, что в новогодние праздники аэропорты «Базэл Аэро» в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике планируют обслужить почти 350 тыс. человек. Пассажиропоток увеличится на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Больше всего пассажиров, по подсчетам компании, воспользуются услугами аэропорта Сочи — почти 195 тыс. человек (+13% к аналогичному периоду 2015 года), и Краснодара, где пассажиропоток составит около 130 тыс. человек (+6,5%).

На сегодняшний день среди внутренних направлений авиаперевозок у пассажиров международного аэропорта Краснодар наиболее востребованы Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. На международных направлениях популярностью пользуются Ереван (Армения), Стамбул (Турция) и Вена (Австрия).