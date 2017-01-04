По прогнозам риэлторов, в 2017 году цены на квартиры снизятся

Кроме того, в 2017-ом построят больше малогабаритных квартир, востребованных молодыми семьями.

В этом году квадратный метр на вторичном рынке жилья будет стоить от 500 до 600 евро. На сто евро дороже обойдется квадратный метр жилья в меблированных квартирах.

Желающих приобрести квартиру в новострое риэлторы призывают тщательнее изучать предложения, чтобы договориться о более низкой цене.

«Есть выгодные условия оплаты. Застройщик может предложить ипотеку на льготных условиях сроком на 7−10 лет», — сказал риэлтор Алексей Куриценко.

Эксперты также отмечают, что в 2017-ом появится ряд проектов так-называемого экономного жилья типа мансарды.

«В последнее время отмечается наибольший спрос на небольшую жилплощадь. Раньше были востребованы однокомнатные квартиры площадью 45−55 квадратных метров, теперь же многие покупают малогабаритные квартиры», — добавил риэлтор.

В этом году владельцы вторичного жилья также смогут сменить его на квартиры в новострое, заплатив определенный комиссион агентству недвижимости.