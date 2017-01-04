В Нижегородской области к 2019 году число безработных прогнозируется на уровне 10 тысяч человек

Об этом говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов региона, размещенном на сайте областного минсоцполитики.

К 2017 году прогнозируется 10 950 безработных, к 2018 — 10 560 человек.

По данным госслужбы занятости населения, в Нижегородской области на 28 декабря 2016 года были зарегистрированы 9487 безработных. По сравнению с 1 декабря, их число выросло почти на триста человек.

Екатерина Чичурина.