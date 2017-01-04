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11:16 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области к 2019 году число безработных прогнозируется на уровне 10 тысяч человек

В Нижегородской области к 2019 году численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составит 10 240 человек.

Об этом говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов региона, размещенном на сайте областного минсоцполитики.

К 2017 году прогнозируется 10 950 безработных, к 2018 — 10 560 человек.

По данным госслужбы занятости населения, в Нижегородской области на 28 декабря 2016 года были зарегистрированы 9487 безработных. По сравнению с 1 декабря, их число выросло почти на триста человек.

Екатерина Чичурина.

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