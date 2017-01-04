Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза

Правительство республики утвердило предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в конце декабря. Областные и минский исполкомы должны утвердить собственную стоимость услуг ЖКХ, которая не может превышать установленные Совмином пределы.

«Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Трехступенчатый план выглядел так: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го — 75%, к концу 2018 года — 100%», — напомнили в эфире телеканала.

Привели пример и уже повышенные тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги — теплоэнергия в 2017-м станет дороже на 17%, на столько же поднимется цена и газа в отопительный период. Тарифы на электроэнергию увеличиваться не будут.

«Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%», — сказали в эфире «Беларусь 1».

Согласно расчетам правительства семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет платить за коммунальные услуги на 11 рублей больше обычного.