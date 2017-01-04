Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Полюбился сирийским военным": СМИ узнали о превращениях "Садко"
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
12:44 (мск), источник: Sputnik.by

Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Тарифы на водоснабжение и водоотведение могут увеличиться в Беларуси до 90% к текущим ценам, соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1».

Источник: Sputnik.by

Правительство республики утвердило предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в конце декабря. Областные и минский исполкомы должны утвердить собственную стоимость услуг ЖКХ, которая не может превышать установленные Совмином пределы.

«Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Трехступенчатый план выглядел так: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го — 75%, к концу 2018 года — 100%», — напомнили в эфире телеканала.

Привели пример и уже повышенные тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги — теплоэнергия в 2017-м станет дороже на 17%, на столько же поднимется цена и газа в отопительный период. Тарифы на электроэнергию увеличиваться не будут.

«Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%», — сказали в эфире «Беларусь 1».

Согласно расчетам правительства семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет платить за коммунальные услуги на 11 рублей больше обычного.

Первые счет-извещений с новыми тарифами придут белорусам до 15 февраля. В большинстве областей и Минске тарифы на ЖКУ пока не обнародованы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь