Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Тарифы на водоснабжение и водоотведение могут увеличиться в Беларуси до 90% к текущим ценам, соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1».
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Тарифы на водоснабжение и водоотведение могут увеличиться в Беларуси до 90% к текущим ценам, соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1».
Правительство республики утвердило предельно допустимые тарифы на
«Программа
Привели пример и уже повышенные тарифы на некоторые
«Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%», — сказали в эфире «Беларусь 1».
Согласно расчетам правительства семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет платить за коммунальные услуги на 11 рублей больше обычного.
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