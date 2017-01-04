Двое безработных заработали на мясе более 820 тыс. рублей

Работники финансовой милиции установили, что на протяжении трех лет в Волковысском районе двое официально безработных жителей г. Минска осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сообщила пресс-служба КГК.

В ходе проверки было выявлено, что данные граждане осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном законодательством порядке. Для придания видимости законности совершаемых ими финансово-хозяйственных операций коммерсанты использовали документы и реквизиты двух лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в г. Минске. По этим документам в течение трех лет они систематически приобретали мясо в Волковысском филиале Гродненского областного потребительского общества и экспортировали его в Российскую Федерацию. За это время они успели получить незаконный доход на сумму более 827 тыс. рублей (с учетом деноминации).

По результатам проведенной проверки Волковысским межрайонным отделом финансовых расследований в отношении жителей г. Минска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).