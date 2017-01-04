Двое безработных заработали на мясе более 820 тыс. рублей
Двое безработных минчан через лжеструктуры вывезли за пределы Беларуси мясную продукцию, незаконно заработав более 820 тыс. рублей.
Двое безработных минчан через лжеструктуры вывезли за пределы Беларуси мясную продукцию, незаконно заработав более 820 тыс. рублей.
Работники финансовой милиции установили, что на протяжении трех лет в Волковысском районе двое официально безработных жителей г. Минска осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сообщила
В ходе проверки было выявлено, что данные граждане осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном законодательством порядке. Для придания видимости законности совершаемых ими
По результатам проведенной проверки Волковысским межрайонным отделом финансовых расследований в отношении жителей г. Минска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).