Китай запускает поезда до Британии транзитом через Казахстан

Состав преодолеет 12 тыс. км по территориям Китая, Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии, Франции и Соединенного Королевства. Ожидаемое время пути — 18 суток, сообщает chinadaily.com.

Поначалу поезд будет перевозить продукцию легкой промышленности для конечного потребителя. Стоит отметить, что город Иу славится своим рынком одежды. В дальнейшем не исключено, что состав будет транспортировать и товары для нужд производства.

Идея связать островное королевство и КНР прямым железнодорожным сообщением назрела в Поднебесной давно. Много времени заняло заключение договоренностей с властями стран, через которые проходит маршрут поезда.