Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в Беларуси с 4 января

Досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 января будет осуществляться с 4 января — в отделениях почтовой связи (ОПС) Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. С 5 января — в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской областей и Минска.

7 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи.