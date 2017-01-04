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12:42 (мск), источник: БЕЛТА

Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в Беларуси с 4 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в Беларуси с 4 января, сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

Источник: БЕЛТА

Досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 января будет осуществляться с 4 января — в отделениях почтовой связи (ОПС) Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. С 5 января — в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской областей и Минска.

7 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

Дополнительную информацию о режиме работы ОПС можно узнать в кол-центре «Белпочты» по номеру 154.

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