Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в Беларуси с 4 января
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в Беларуси с 4 января, сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в Беларуси с 4 января, сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».
Досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 января будет осуществляться с 4 января — в отделениях почтовой связи (ОПС) Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. С 5 января — в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской областей и Минска.
7 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
Дополнительную информацию о режиме работы ОПС можно узнать в