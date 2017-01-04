Правительство создало две территории опережающего развития в Башкирии

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Напомним, что градообразующими предприятиями этих моногородов являются ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» и АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Как уточняется в пояснительной записке к документам, создание ТОР позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить занятость населения регионов за счет диверсификации местных отраслей экономики.

Между тем в рамках нацпроекта по развитию моногородов до 2020 года на решение проблемы безработицы в этих образованиях государство может направить около 180 миллиардов рублей, что позволит создать 336 тысяч новых рабочих мест.