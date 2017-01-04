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15:08 (мск), источник: ТАСС

Вкладчики Татфондбанка в Татарстане получили почти 70% страхового возмещения

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Объем страхового возмещения татарским вкладчикам Татфондбанка выплачен на 68,9% от общей суммы причитающихся выплат. Об этом журналистам сообщил министр экономики республики Артем Здунов.

Источник: Reuters

«На 3 января доля выплат страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка в Татарстане составила 68,9% от общей суммы, подлежащей выплате. Всего выплачено свыше 31,9 млрд рублей», — сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о физических лицах и индивидуальных предпринимателях республики. На указанную дату выплачено возмещения более 86 тыс. таких вкладчиков.

Как ранее сообщал ТАСС, выплатами возмещения вкладчикам Татфондбанка занимаются Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банки «ФК Открытие» и «Ак Барс». Они начались с 26 декабря.

Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов.

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