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12:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кладка наружных стен и перегородок на «Ростов-Арене» завершена на 85%

Окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.

На «Ростов-Арене» на 85% завершена кладка наружных стен и перегородок. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

На сегодняшний день на строительной площадке будущего стадиона на 92% завершено устройство лестничных железобетонных маршей, на 90% — кладка перегородок из кирпича. На 68% завершена установка сборных элементов настила трибун.

На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идет укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тысячи кв. м из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи кв м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.

Ведется монтаж системы медиафасада; на сегодняшний день смонтировано 5,9 тысячи квадратных метров. Всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м медиафасада.

На «Ростов-Арене» завершается устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Работы выполнены на 98%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.

На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.

Окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.

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