Менеджера со знанием иврита ищут в Беларуси на зарплату в $8 тыс

По состоянию на 4 января в республиканском банке зарегистрировано более 38,4 тысячи вакансии, из них всего 831 (чуть более 2% от общего числа) — с зарплатой от тысячи белорусских рублей (около 500 долларов в эквиваленте).

Самая высокооплачиваемая работа из предлагаемых — заместитель директора одной из IT-компаний: соискателю обещают платить от 16 тысяч рублей, но при этом ему необходимо свободно владеть английским языком и ивритом.

Среди вакансий есть «машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины»: пришедшему на это место в Бобруйске обещают заработную плату от десяти тысяч рублей в месяц. Открыта вакансия и командира-инструктора воздушного судна для ОАО «Авиакомпания «Белавиа» — зарплата у пилота будет от шести тысяч рублей. Обычному летчику обещают от 4,5 тысячи рублей.

В банке зарегистрировано более двух тысяч вакансий для медиков, 570 — для уборщиков помещений, а также порядка тысячи — для продавцов. Больше всего вакансий открыты в Минске и Гомельской области.