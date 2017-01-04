Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Полюбился сирийским военным": СМИ узнали о превращениях "Садко"
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
12:56 (мск), источник: Sputnik.by

Менеджера со знанием иврита ищут в Беларуси на зарплату в $8 тыс

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Немногим более двух процентов белорусских работодателей обещают потенциальным работникам заработную плату в размере 500 и более долларов США, свидетельствуют данные республиканского банка вакансий.

Источник: Sputnik.by

По состоянию на 4 января в республиканском банке зарегистрировано более 38,4 тысячи вакансии, из них всего 831 (чуть более 2% от общего числа) — с зарплатой от тысячи белорусских рублей (около 500 долларов в эквиваленте).

Самая высокооплачиваемая работа из предлагаемых — заместитель директора одной из IT-компаний: соискателю обещают платить от 16 тысяч рублей, но при этом ему необходимо свободно владеть английским языком и ивритом.

Среди вакансий есть «машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины»: пришедшему на это место в Бобруйске обещают заработную плату от десяти тысяч рублей в месяц. Открыта вакансия и командира-инструктора воздушного судна для ОАО «Авиакомпания «Белавиа» — зарплата у пилота будет от шести тысяч рублей. Обычному летчику обещают от 4,5 тысячи рублей.

В банке зарегистрировано более двух тысяч вакансий для медиков, 570 — для уборщиков помещений, а также порядка тысячи — для продавцов. Больше всего вакансий открыты в Минске и Гомельской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь