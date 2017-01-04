На Станиславского в Ростове проложат ливневку

Помимо этого, здесь появится система ливневой канализации, а ряд коммуникаций уберут под землю.

На время ремонтных работ проезд по Станиславского будет перекрыт, а общественный транспорт переведут на другие маршруты.

Добавим, реконструкция улицы продлится полтора года и обойдется городской казне в 860 миллионов рублей.