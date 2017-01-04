У Ростов-Арены поставят противовзрывные ограждения
Подготовка ключевых объектов к ЧМ по футболу в
Подготовка ключевых объектов к ЧМ по футболу в
Вскоре в районе стадиона «Ростов — Арена» начнет функционировать автоматизированная станция контроля за состоянием атмосферного воздуха, а для обеспечения антитеррористической безопасности появятся противовзрывные ограждения.
Поручение перенести открытие «Ростов-Арены» на месяц раньше губернатор озвучил 21-го декабря на встрече оргкомитета подготовки. Через два дня — на расширенном заседании правительства первый зам Василия Голубева Игорь Гуськов отчитывается: стадион строят по графику, готовность 65 процентов. Вторая важнейшая часть подготовки — обустройство шести тренировочных площадок. Тут все на стадии, близкой к разработке проектов.
«В текущем году завершены проектные работы по стадионам “Локомотив” и СК Лакомого в Азове. По ним приступили к
По площадке СКА проект получил положительное заключение госэкспертизы. В этом году, по словам Игоря Гуськова, курирующего проект, будет заключен контракт на строительство. Площадку «Олимп-2» будут ремонтировать, а не реконструировать. И это согласовано с федеральным минспорта. По стадиону «Труд» проектные работы завершаются, по таганрогскому «Торпедо» — завершены. Объекты, кроме одного, обещают ввести в строй в следующем году.
«Кроме стадиона “Труд”, который будет завершен в марте 2018-го года», — уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Работы на «Ростов-Арене» ведутся с июня 2013-го. Металлический каркас кровли начали монтировать ровно год назад. В июле нынешнего строители завершили устройство железобетонной чаши стадиона и монтаж конструкций, на которых будет держаться кровля. В ноябре полностью завершены железобетонные работы.
«Части опор, которые нужны были для строительства, они демонтируются, скоро их не будет совсем», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Это интервью мы писали в конце ноября. К нынешнему моменту демонтаж опор завершен. В начале года в левобережье открыт новый газопровод стоимостью почти в 700 миллионов. А в середине октября областное минЖКХ отрапортовало о сдаче еще одного инфраструктурного объекта — котельной. Оригинальный дизайн — в стилистике будущего спортивного сооружения.
«Котельная мощностью 19 Мегаватт, стоимостью 119 млн рублей. Построена она для обеспечения теплоснабжением нового строящегося стадиона», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
В ноябре глава администрации Ростова поручил ускорить благоустройство территории вокруг стадиона. Левобережная зона должна быть полностью готова принимать гостей к сентябрю 2017-го. Ударная стройка началась здесь в июле. Улицу Левобережную перекрывали, чтобы расширить дорогу, заменить инженерные коммуникации.
Первый замглавы администрации Ростова Сергей Кузнецов пообещал, что до конца года завершится
Аэропорт. Запуск объекта запланирован на 1 декабря 2017 года. Об этом заявил на упомянутом уже заседании правительства Игорь Гуськов.
«Несмотря на непростые общеэкономические условия, нам удается оставаться не только в графике проекта, но и в полном соответствии с его финансовыми параметрами», — говорит председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.
Кстати, пассажирский терминал, который финансирует компания Виктора Вексельберга, готов на более чем 40 процентов, аэродромная часть — на 65. Многих волнует, как пассажиры будут добираться за 30 километров от Ростова.
«Строительство новых автодорог должны завершиться до 1 декабря 2017 года. Будет организация регулярного транспортного маршрута из Ростова. Мы рассматриваем
Что же до дел туристических, в Ростове создан третий
В городе заработал волонтерский центр, регистрация кандидатов идет с 1 июня. По данным мэрии, в полку волонтеров сейчас около 8 тысяч человек.
На расширенном заседании правительства 23-го декабря помимо прочего прозвучало еще одно поручение губернатора. Василий Голубев буквально потребовал от подчиненных и глав муниципалитетов сделать безопасность проведения Чемпионата наиважнейшим ориентиром в подготовке.
«Это касается каждого из вас. В период проведения и подготовки к Чемпионату должна быть некая особая статья вашего внимания. Что бы ни произошло в любой точке Ростовской области, все будут сравнивать. Пойдут разговоры, даже если это