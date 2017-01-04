Почти 350 кг испорченного продовольствия сняли с продажи в столичных супермаркетах

В прошлом месяце сотрудники столичного Центра общественного здоровья проверили 31 столичный магазин. Инспекции провели после репортажа наших коллег из передачи «Молдова, царэ де минуне».

По данным столичного Центра общественного здоровья, в результате проверок обнаружили почти 350 кг сомнительного продовольствия, приготовленного в супермаркетах.

На продуктах не был указан срок годности. Более того, продавцы не смогли объяснить, где приобрели рыбу или мясо, из которых приготовили блюда. Почти 70 кг готовой продукции было с истекшим сроком годности.

Кроме того, установлено, что в нескольких магазинах повара готовили без перчаток и в антисанитарных условиях, используя биоцидные продукты, не утвержденные минздравом. В то же время, выяснилось, что некоторые повара не прошли медосмотр.

В результате проверок власти выписали 29 санитарных предписаний устранить обнаруженные нарушения. Инспекторы составили 18 протоколов на администраторов магазинов, которым грозит по четыре тысячи леев штрафа.

Составлены также девять протоколов на должностных лиц. Они заплатят по 400 леев штрафа за нарушение санитарных норм и по четыре тысячи — за трудоустройство сотрудников без медосмотра.