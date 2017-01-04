Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Эксперт: Президент, который спас Рождество
ЦРУ докажет факт вмешательства РФ в выборы США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14:05 (мск), источник: Publika.md

Почти 350 кг испорченного продовольствия сняли с продажи в столичных супермаркетах

Около 350 кг еды, приготовленной в столичных супермаркетах, изъяли из продажи. Оказалось, что продукция испорчена или приготовлена в антисанитарных условиях.

Источник: Publika.md

В прошлом месяце сотрудники столичного Центра общественного здоровья проверили 31 столичный магазин. Инспекции провели после репортажа наших коллег из передачи «Молдова, царэ де минуне».

По данным столичного Центра общественного здоровья, в результате проверок обнаружили почти 350 кг сомнительного продовольствия, приготовленного в супермаркетах.

На продуктах не был указан срок годности. Более того, продавцы не смогли объяснить, где приобрели рыбу или мясо, из которых приготовили блюда. Почти 70 кг готовой продукции было с истекшим сроком годности.

Кроме того, установлено, что в нескольких магазинах повара готовили без перчаток и в антисанитарных условиях, используя биоцидные продукты, не утвержденные минздравом. В то же время, выяснилось, что некоторые повара не прошли медосмотр.

В результате проверок власти выписали 29 санитарных предписаний устранить обнаруженные нарушения. Инспекторы составили 18 протоколов на администраторов магазинов, которым грозит по четыре тысячи леев штрафа.

Составлены также девять протоколов на должностных лиц. Они заплатят по 400 леев штрафа за нарушение санитарных норм и по четыре тысячи — за трудоустройство сотрудников без медосмотра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт
Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь