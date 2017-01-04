Эксперты прогнозируют рост тарифов на электроэнергию и природный газ

Виктор Парликов считает, что основной проблемой в 2017 году остается кража миллиарда. По его словам, правительство предпримет определенные действия на благо граждан, поэтому не ясна судьба реформ.

«В 2017 году у нас вырастут тарифы на электроэнергию и природный газ на 10%, в связи с включением в цену финансовых отклонений. Тарифы на природный газ увеличатся еще из-за повышения цен на нефть на международных биржах. Единственная хорошая новость года — это незначительное возрождение экономики», — заявил Парликов в эфире телепрограммы «60 минут экономического реализма».

По мнению эксперта, никакие действия правительства, предпринятые для стимулирования экономики, не будет иметь эффекта. «Скорее всего, власти попытаются балансировать, чтобы не беспокоить партнеров по развитию и обеспечить население позитивными новостями, но риск 2017 года — потерять благосклонность партнеров по развитию», — прокомментировал Виктор Парликов.

Эксперты также отметили, что 2017 год все же будет лучше в экономическом плане, чем 2016 год. По их мнению, основные отрасли, где будет отмечен рост, — это сельское хозяйство, торговля и инвестиции.

«Торговый оборот увеличится на фоне его выведения из подполья, в условиях, когда налог составит 1% от оборота. Сельское хозяйство будет развиваться в результате лучшей подготовки фермеров, поддержки со стороны государства и внешней помощи. Что касается инвестиций, они могли бы увеличиться после восстановления доверия иностранных партнеров. У нас есть пример 2014 года, когда государство было сильным игроком в строительстве и инвестировало в восстановление школ, детских садов, строительство водопроводов и местных дорог», — отметил Вячеслав Ионицэ.