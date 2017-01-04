Период зимних праздников оказался прибыльным для предпринимателей

И администраторы питомников говорят, что в этом сезоне продали в два раза больше елей, чем в прошлом году.

Питомники в Тигине, Калараше и Единцах продали больше 10 тысяч елоей — в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Самыми востребованными были хвойные деревья выше полутора метров.

«В итоге спрос удовлетворил предложение, мы подготовили к продаже пять тысяч елей, а продали 3900», — сказал директор хвойного питомника в Калараше Виктор Кику.

Виноделы также хорошо заработали. В 2016 году самый крупный производитель игристых вин в стране продал пять миллионов бутылок, из них треть — накануне зимних праздников. Значительно выросли продажи тортов и других кондитерских изделий.

«Объем продаж превысил 20 тонн в день, а с 20 декабря до 1 января продали примерно сто тонн тортов. Пик пришелся на 28, 29 и 30 декабря, когда объем продаж составил от 25 до 30 тонн в день», — отметил коммерческий директор хлебзавода Лилиан Запорожан.

Коммерсанты говорят, что ожидают рост продаж и накануне Рождества по старому стилю, который отмечают 7 января.