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14:58 (мск), источник: Kapital.kz

Крупные банки снизили ставки по депозитам в тенге

Крупные казахстанские банки снижают ставки по тенговым депозитам. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Reuters

После решения Казахстанского фонда гарантирования (КФГД) установить гарантированную эффективную ставку по вкладам для физлиц на уровне 14% многие банки стали снижать свои ставки. В среднем ставки по тенговым депозитам на рынке сжались на 2−2,9%.

Кaspi bank понизил ставки по вкладам в тенге с 1 января 2017 года. Как пояснили в call-центре банка, номинальная ставка по депозиту «Kaspi депозит», открытом на год, снизилась с 14% до 11,4% годовых. «Годовая эффективная ставка уменьшилась с 14,9% до 12%. В долларах и номинальная, и эффективная ставка сейчас составляет 1,5%, ранее ставка была на уровне 2%. В настоящее время мы не открываем вклады в евро», — пояснили в call-центре.

В Евразийском банке по одному из вкладов эффективная ставка сжалась на 1%. «Например, по депозиту TURBO Deposit при сроке хранения средств в тенге в течение одного года эффективная ставка ранее составляла 15%, сейчас она не превышает 14%. Номинальная ставка по таком вкладу была на уровне 14%, она снизилась до 13%», — сообщили в call-центре банка.

В Казкоме рассказали, что ставки по депозитам в тенге сжались с 1 января 2017 года. «По вкладу “Лучший” при сроке хранения средств в течение года ранее номинальная ставка в тенге составляла 14%, она снизилась до 13,2%. Эффективная сжалась с 14,9% до 14%», — заметили в call-центре банка.

В Банке ЦентрКредит ставки по тенговым вкладам сжались с 26 декабря. «По депозиту “Чемпион” со сроком 18 месяцев в тенге номинальная ставка снизилась с 14% до 12%. Эффективная ставка ранее была на отметке 14,8%, теперь она на уровне 12,7%», — подчеркнули в call-центре банка.

В Народном банке номинальная ставка по депозиту «Народный — стандартный», открытому на год в тенге, сжалась на 2,5%. «Мы снизили ставки в конце декабря, в 20-х числах. Ранее номинальная ставка по депозиту в тенге, открытому на год, составляла 12,5%. Теперь она не более 10%», — отметили в банке.

Напомним, 20 декабря стало известно, что с 1 января 2017 года максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц КФГД будут относиться не к номинальным ставкам, а к годовым эффективным ставкам вознаграждения. То есть теперь эффективная гарантированная ставка по вкладам в тенге составит 14%. Отмечалось, что номинальная ставка вознаграждения по стандартному вкладу в тенге с ежемесячной капитализацией вознаграждения без каких-либо дополнительных начислений составит 13,2%.

Отметим, банки вправе устанавливать ставки по депозитам выше гарантированных КФГД. Но в этом случае они обязаны будут делать дополнительные отчисления в фонд.

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