Крупные банки снизили ставки по депозитам в тенге
Крупные казахстанские банки снижают ставки по тенговым депозитам. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Крупные казахстанские банки снижают ставки по тенговым депозитам. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
После решения Казахстанского фонда гарантирования (КФГД) установить гарантированную эффективную ставку по вкладам для физлиц на уровне 14% многие банки стали снижать свои ставки. В среднем ставки по тенговым депозитам на рынке сжались на 2−2,9%.
Кaspi bank понизил ставки по вкладам в тенге с 1 января 2017 года. Как пояснили в
В Евразийском банке по одному из вкладов эффективная ставка сжалась на 1%. «Например, по депозиту TURBO Deposit при сроке хранения средств в тенге в течение одного года эффективная ставка ранее составляла 15%, сейчас она не превышает 14%. Номинальная ставка по таком вкладу была на уровне 14%, она снизилась до 13%», — сообщили в
В Казкоме рассказали, что ставки по депозитам в тенге сжались с 1 января 2017 года. «По вкладу “Лучший” при сроке хранения средств в течение года ранее номинальная ставка в тенге составляла 14%, она снизилась до 13,2%. Эффективная сжалась с 14,9% до 14%», — заметили в
В Банке ЦентрКредит ставки по тенговым вкладам сжались с 26 декабря. «По депозиту “Чемпион” со сроком 18 месяцев в тенге номинальная ставка снизилась с 14% до 12%. Эффективная ставка ранее была на отметке 14,8%, теперь она на уровне 12,7%», — подчеркнули в
В Народном банке номинальная ставка по депозиту «Народный — стандартный», открытому на год в тенге, сжалась на 2,5%. «Мы снизили ставки в конце декабря, в 20-х числах. Ранее номинальная ставка по депозиту в тенге, открытому на год, составляла 12,5%. Теперь она не более 10%», — отметили в банке.
Напомним, 20 декабря стало известно, что с 1 января 2017 года максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц КФГД будут относиться не к номинальным ставкам, а к годовым эффективным ставкам вознаграждения. То есть теперь эффективная гарантированная ставка по вкладам в тенге составит 14%. Отмечалось, что номинальная ставка вознаграждения по стандартному вкладу в тенге с ежемесячной капитализацией вознаграждения без
Отметим, банки вправе устанавливать ставки по депозитам выше гарантированных КФГД. Но в этом случае они обязаны будут делать дополнительные отчисления в фонд.