Власти Башкирии предоставят льготы для резидентов ТОР городов Белебей и Кумертау
В правительстве республики отметили, что для резидентов ТОР установлена пониженная ставка по налогу на прибыль в первые пять лет.
В правительстве республики отметили, что для резидентов ТОР установлена пониженная ставка по налогу на прибыль в первые пять лет.
УФА, 4 января. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют предоставить резидентам двух территорий опережающего
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«В целях представления резидентам ТОР налоговых льгот на республиканском уровне подготовлены проекты законов. Так, по налогу на прибыль установлена пониженная ставка в размере 5% в первые пять лет, 10% — в последующие пять лет, ставка по налогу на имущество организаций — 0%», — сообщил представитель правительства Башкирии.
Данные проекты согласованы со всеми заинтересованными лицами и в ближайшее время будут внесены в законодательный орган, уточнили в правительстве. Управленческие команды городов прошли обучение по спецпрограмме и защитили проекты развития моногородов.
ТОРы создаются в целях содействия развитию городов путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций (АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»).