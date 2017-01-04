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20:53 (мск), источник: ТАСС

Власти Башкирии предоставят льготы для резидентов ТОР городов Белебей и Кумертау

В правительстве республики отметили, что для резидентов ТОР установлена пониженная ставка по налогу на прибыль в первые пять лет.

УФА, 4 января. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют предоставить резидентам двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) пониженную ставку налога на прибыль и на имущество, сообщили корреспонденту ТАСС в среду в правительстве республики Башкирии.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, которыми создаются территории опережающего социально-экономического развития в башкирских моногородах Белебей и Кумертау. Документы, подписанные 29 декабря 2016 года, опубликованы на сайте правительства.

«В целях представления резидентам ТОР налоговых льгот на республиканском уровне подготовлены проекты законов. Так, по налогу на прибыль установлена пониженная ставка в размере 5% в первые пять лет, 10% — в последующие пять лет, ставка по налогу на имущество организаций — 0%», — сообщил представитель правительства Башкирии.

Данные проекты согласованы со всеми заинтересованными лицами и в ближайшее время будут внесены в законодательный орган, уточнили в правительстве. Управленческие команды городов прошли обучение по спецпрограмме и защитили проекты развития моногородов.

ТОРы создаются в целях содействия развитию городов путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций (АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»).

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