Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
15:25 (мск), источник: Sputnik.by

Нацбанк с 18 января снижает ставку рефинансирования до 17% годовых

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка с Беларуси снижается с 18 января — с 18% до 17% годовых, сообщили Sputnik в среду Нацбанке.

Источник: Sputnik.by

Кроме того, с 18 января снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 23% до 22% годовых.

В Нацбанке отметили, что эти решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов:

— замедления в ноябре инфляции до 11,4% и прогноза годовой инфляции на уровне 11%, что ниже установленного порога.

— умеренного темпа роста денежного предложения (прирост средней широкой денежной массы в ноябре составил 4,4% против 39,2% годом ранее) положительного уровня процентных ставок по кредитам и депозитам постепенного повышения внешнеэкономической устойчивости сложившегося по итогам четвертого квартала 2016 года чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке и незначительного вклада курсового фактора в рост инфляции.

В последний раз Нацбанк изменял ставку рефинансирования 17 августа — сразу на 2% — с 20% (установленной с 1 июля) до 18% годовых. Всего в 2016 году ставка рефинансирования снижалась четыре раза, первое снижение было произведено с 1 апреля, когда она была установлена в размере 24% годовых. До этого ставка рефинансирования не менялась с 9 января 2015 года, когда ее повысили сразу на пять процентных пунктов — до 25% годовых.

В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.

В Нацбанке добавили, что возможности дальнейшего снижения банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС: происшествий из-за непогоды пока нет
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт
Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от ОИ-2018
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь