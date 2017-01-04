Новый порядок оплаты горячей воды и отопления будет в Беларуси

Как прокомментировал ситуацию первый заместитель министра ЖКХ Олег Поскробко, проблема, собственно говоря, одна.

С 1 октября минувшего года страна перешла на единую систему учета, расчета и начислений платы за услуги ЖКХ. Механизм формирования цен за коммуналку сделали прозрачным и единообразным. Вот тогда-то и стали очевидны «ножницы», которые разоряют организации, обслуживающие жилые дома.

Например, ТЭЦ обеспечивает теплом 300 квартир 9-этажного жилого дома. Теоретически поставщик услуги должен иметь договор с каждым потребителем и собирать с него плату, как это делают водоканалы, районные электросети, например.

Однако на практике поставщик тепла и горячей воды заключает договор с товариществом собственников, по сути дела, общественной организацией, и, пользуясь положением монополиста, отказывается компенсировать ее затраты на учет, расчет и начисления платы за горячую воду и тепло.

И эти убытки в новой системе невозможно ни завуалировать, ни спрятать. Кто-то их должен компенсировать. Вот какую задачу предстоит решить созданной рабочей группе.

До 1 марта Совмин ожидает оптимальные предложения по консенсусу интересов жильцов и монополий.