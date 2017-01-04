Какие продукты подорожали в Казахстане за год
Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Инфляция в Республике Казахстан в 2016 году составила 8,5 процента. Цены на непродовольственные товары повысились на 9,5 процента, на платные услуги — на 6,1 процента.
С декабря 2015 года до декабря 2016 года повышение цен отмечено на: чай — на 38,9 процента, крупы — на 31,3 процента, яйца — на 20,3 процента, хлеб — на 17,2 процента, сахар — на 17 процентов, кондитерские изделия — на 16,6 процента, овощи переработанные и консервированные — на 15,8 процента.
Картофель подорожал на 15,6 процента, мясо птицы — на 13,8 процента, прохладительные напитки — на 13,2 процента, масло подсолнечное — на 11,8 процента, макаронные изделия — на 11,3 процента, фруктовые и овощные соки — на 10,7 процента, булочные и мучные изделия — на 10,6 процента.
Прирост цен на лекарства составил 17,7 процента. Существенно за год подорожало дизельное топливо — на 38,2 процента, сжиженный газ в баллонах — на 16,1 процента.
В сфере
Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 10,1 процента, пассажирского транспорта — на 7,2 процента, услуги ресторанов и гостиниц, страхования, правовые услуги подорожали на 7 процентов.
Также отмечается повышение цен в области отдыха, развлечений и культуры, образования, парикмахерских и заведений личного обслуживания.