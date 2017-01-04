Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии журнала The Banker

Набиуллина всегда указывала на необходимость снижения инфляции для улучшения экономического роста в России. Усилия главы ЦБ привели к тому, что уровень инфляции по итогам 2016 года опустился ниже 6% (по данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 5,4% — ИФ) с 12,9% в 2015 году, отмечает издание. Журнал указывает, что, по данным Международного валютного фонда, инфляция в новейшей истории России никогда не опускалась ниже 6,1%.

«Важно, что 2016 год стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции (4% к концу 2017 года — ИФ), но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5−4,7%», — заявила изданию Набиуллина.