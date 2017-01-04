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16:31 (мск), источник: Интерфакс

Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии журнала The Banker

Издание также отметило ее усилия по оздоровлению банковского сектора.

Источник: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем центробанка года в Европе.

Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в этом регионе по версии The Banker стал глава Банка Англии Марк Карни.

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Набиуллина всегда указывала на необходимость снижения инфляции для улучшения экономического роста в России. Усилия главы ЦБ привели к тому, что уровень инфляции по итогам 2016 года опустился ниже 6% (по данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 5,4% — ИФ) с 12,9% в 2015 году, отмечает издание. Журнал указывает, что, по данным Международного валютного фонда, инфляция в новейшей истории России никогда не опускалась ниже 6,1%.

«Важно, что 2016 год стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции (4% к концу 2017 года — ИФ), но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5−4,7%», — заявила изданию Набиуллина.

The Banker также отметил усилия председателя ЦБ РФ по оздоровлению банковского сектора. Начиная с 2014 года регулятор отозвал лицензии у порядка 300 кредитных организаций.

Кроме того, Банк России совместно с Минфином работает над концепцией новой пенсионной системы. «Пенсионные средства должны стать самым важным источником долгосрочных ресурсов для российской экономики. Мы надеемся, что проект будет принят парламентом в 2017 году», — сказала Набиуллина.

Комментарии
5
Евангелина Маркова
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vesta
регулятор отозвал лицензии у порядка 300 кредитных организаций.))))) Сначала за деньги дали лицензии, потом отозвали, огромный + !!
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А Б
Высокая оценка Набиуллиной со стороны The Banker дорогого стоит. Может быть хоть так понемногу РФ начнёт приобщаться к общеевропейским порядкам.
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