МВД РК нашло решение проблемы «резиновых» квартир

В целом в Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был предусмотрен законодательством. Однако отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечивать регистрацию проживающих у них лиц.

В конце декабря прошлого года был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в частности это коснулось нормы о требовании регистрации по месту жительства.

АСТАНА, 4 янв — Sputnik. Квартирантов без временной регистрации и арендодателей начнут штрафовать через месяц после введения принятых новых правил регистрации в Казахстане, сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель начальника департамента миграционной полиции МВД РК Галина Сарсенова.

Указанный закон, по словам Сарсеновой, устраняет данный пробел в законодательстве, вводит административную ответственность за проживание граждан в не принадлежащем им жилье без регистрации и, как полагают в уполномоченном ведомстве, позволит решить проблему «резиновых» квартир.

«Это не новый закон. Но новые нормы есть — в размерах штрафов. Мы говорим о регистрации. Если человек не зарегистрирован, через месяц в любом случае вы должны будете его зарегистрировать. Арендодателей мы не привлекали к ответственности, потому что не было обязанности, сейчас она есть», — сказала Сарсенова.

По ее словам, в течение месяца после принятия основного закона необходимо внести изменения в подзаконные акты, то есть в постановления, приказы, где будет определен порядок и механизм: кто, когда, в какие сроки несет ответственность.

Зарегистрироваться можно будет в ЦОНе. Если раньше оформление регистрации занимало до двух суток, то в настоящее время процедура будет проводиться в течение 10−20 минут.

«Сведения вносятся в информационную систему и в чип удостоверения личности, при перемене адреса эти сведения поступают в систему МВД и в государственную базу данных физлиц министерства юстиции РК. Также необходимо присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, либо при наличии доверенности», — добавила заместитель начальника департамента миграционной полиции.

Также она объяснила, что определено понятие «временные жильцы» в статье второй закона «О жилищных отношениях», поэтому люди, которые приехали в гости, в срок до месяца могут не регистрироваться.

«Речь идет о тех, кто снимает жилье для проживания в течение длительного времени, то есть (прибыл) на учебу, на работу, на лечение. Мы говорим об этой категории граждан. До месяца у нас предупреждение. Учитывая, что гражданину нужно время для переезда, собрать вещи, перевезти, обустроиться. После месячного срока уже применяется санкция в виде штрафа», — сказала Сарсенова.

На сегодняшний день, по ее словам, при несоблюдении вышеназванных норм штраф будет составлять 10 МРП, или 22690 тенге.