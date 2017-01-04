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23:38 (мск), источник: Newtimes.kz

В РК за проживание квартирантов без регистрации начнут штрафовать арендодателей с 7 января

Обязанность граждан регистрироваться по месту жительства была установлена Законом «О миграции населения». Вместе с тем, в законе отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Обязанность граждан регистрироваться по месту жительства была установлена Законом «О миграции населения». Вместе с тем, в законе отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» устраняет этот пробел в законодательстве.

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«С 7 января этого года к административной ответственности будут привлекаться наймодатели (арендодатели) за допущение проживания физических лиц без регистрации в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц (10 месячных расчетных показателей — 22 690 тенге)», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации министерства внутренних дел РК, административной ответственности подлежат и физические лица, проживающие без регистрации по месту временного пребывания.

«При этом сокращены сроки проживания в Республике Казахстан без регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) либо без документов, удостоверяющих личность, с 3 до 1 месяца и увеличены штрафные санкции за данное правонарушение с 5 до 7 месячных расчетных показателей», — информирует ведомство.

Требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания было предусмотрено: Положением о паспортной системе в РК от 05 апреля 1993 года; Правилами документирования и регистрации населения от 10 июля 2000 года и Правилами регистрации внутренних мигрантов от 01 декабря 2011 года.

За проживание без регистрации установлена административная ответственность.

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