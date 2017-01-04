Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Снижение ставки рефинансирования создает условия для роста экономики Беларуси — эксперты

Основой для снижения ставки рефинансирования служит замедление инфляции, состояние платежного баланса, стабильная ситуация на валютном и финансовом рынках.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение ставки рефинансирования создает условия для роста экономики Беларуси. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Георгий Гриц.

Эксперт напомнил, что снижение ставки рефинансирования предусмотрено программой социально-экономического развития до 2020 года. «Снижение ставки рефинансирования до 17% годовых — решение ожидаемое, и в соответствии с программой социально-экономического развития этот тренд продолжится», — подчеркнул он.

Читайте также
Нацбанк с 18 января снижает ставку рефинансирования до 17% годовых

Основой для снижения ставки рефинансирования служит замедление инфляции, состояние платежного баланса, стабильная ситуация на валютном и финансовом рынках. «Снижение ставки рефинансирования вполне обоснованно и целесообразно, — сказал Георгий Гриц. — Принимаемые Нацбанком шаги создают условия для роста экономики. В этом году он запланирован в размере 1,7%».

В свою очередь заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН профессор Александр Лученок также отметил, что снижение ставки рефинансирования окажет положительное влияние на ситуацию в экономике. Банки смогут уменьшить ставки по кредитам для населения, прежде всего на потребительские нужды. Однако одновременно следует ожидать снижения ставок по депозитам в национальной валюте.

«В выигрыше будет и реальный сектор, ведь предприятия смогут получать кредиты на более выгодных условиях. За счет этого можно ожидать некоторого повышения деловой активности. Однако предприятий с большой кредитной загруженностью по ранее полученным кредитам это не коснется, для них ситуация реально не изменится», — заявил собеседник.

Как сообщалось, ставка рефинансирования в Беларуси с 18 января будет снижена с 18% до 17% годовых.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
В Турции за связи с ИГ задержаны 20 человек
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
The Banker признал Набиуллину лучшим руководителем ЦБ в Европе
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева после нападения
Авария с поездом в Нью-Йорке: число пострадавших возросло
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь