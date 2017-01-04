Снижение ставки рефинансирования создает условия для роста экономики Беларуси — эксперты

Эксперт напомнил, что снижение ставки рефинансирования предусмотрено программой социально-экономического развития до 2020 года. «Снижение ставки рефинансирования до 17% годовых — решение ожидаемое, и в соответствии с программой социально-экономического развития этот тренд продолжится», — подчеркнул он.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение ставки рефинансирования создает условия для роста экономики Беларуси. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Георгий Гриц.

Основой для снижения ставки рефинансирования служит замедление инфляции, состояние платежного баланса, стабильная ситуация на валютном и финансовом рынках. «Снижение ставки рефинансирования вполне обоснованно и целесообразно, — сказал Георгий Гриц. — Принимаемые Нацбанком шаги создают условия для роста экономики. В этом году он запланирован в размере 1,7%».

В свою очередь заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН профессор Александр Лученок также отметил, что снижение ставки рефинансирования окажет положительное влияние на ситуацию в экономике. Банки смогут уменьшить ставки по кредитам для населения, прежде всего на потребительские нужды. Однако одновременно следует ожидать снижения ставок по депозитам в национальной валюте.

«В выигрыше будет и реальный сектор, ведь предприятия смогут получать кредиты на более выгодных условиях. За счет этого можно ожидать некоторого повышения деловой активности. Однако предприятий с большой кредитной загруженностью по ранее полученным кредитам это не коснется, для них ситуация реально не изменится», — заявил собеседник.

Как сообщалось, ставка рефинансирования в Беларуси с 18 января будет снижена с 18% до 17% годовых.