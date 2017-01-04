Fitch обновит рейтинги ПриватБанка после завершения его рекапитализации

Как говорится в официальном сообщении агентства, Fitch ожидает, что пересмотр и обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте и рейтинга жизнеспособности банка произойдет после получения окончательной информации о его кредитном положении после рекапитализации. Снижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ПриватБанка (Днепр) с «CCC» до «RD», по данным агентства, является необходимой технической процедурой связанной с особенностями национализации банка.

Рейтинг жизнеспособности ПриватБанка также сохранен на уровне «Е», поскольку рекапитализация банка не была завершена на момент подтверждения рейтингов.

«Национализация крупнейшего частного банка является уникальным опытом не только для Украины, но и мирового финансового рынка, поэтому технические процедуры рейтинговых агентств на сегодня являются отражением уникального характера этой сделки, а не финансового положения самого банка, — отмечается в комментарии пресс-службы ПриватБанка. — В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 млрд.грн, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня».

Напомним, результаты национализации ПриватБанка ранее получили положительную оценку со стороны экспертов и руководства Международного валютного фонда. Как говорится в заявлении фонда, такое решение является важным шагом в усилиях властей по сохранению финансовой стабильности.